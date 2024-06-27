Водночас співак Віктор Байда, який звинуватив шоумена в уникненні мобілізації, заперечує кожне його слово. До того ж Володимир розсекретив деталі розмови з артистом.

Цікаво Я виконав все, – Остапчук відповів на закиди про його уникнення мобілізації

Остапчук опублікував кілька скриншотів, на яких показав дати відвідування Шевченківського та Подільського ТЦК – 23 травня, 15 червня, 19 червня, 20 червня. Чоловік вкотре нагадав, що намагався багато разів стати на військовий облік знову, однак через постійне перенаправлення між центрами комплектація, справа затягнулася. Також Володимир показав фото, зроблене 20 червня, де представлений перелік документів, який він має надати працівникам ТЦК.



Володимир Остапчук показав перелік документів / Скриншот з інстаграм-сторіс

Згодом ведучий повідомив, що наразі прямує знову до Подільського центру комплектування, щоб зробити знімок заяви на взяття на облік і доказ, який підтвердить дату початку проходження ВЛК – 25 червня.

Водночас він розкрив подробиці особистої розмови з Байдою. За словами Остапчука, Віктор отримав кілька повісток, але намагався уникнути мобілізації.



Остапчук розкрив особисту розмову з Байдою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як запевнив Володимир, йому вже набридло виправдовуватися за власні дії. Всі докази він вже продемонстрував, тому приховувати немає чого.

"Як же за*бало, що зараз будь-який тіп може написати допис з нулем доказів на будь-яку тему, а я маю виправдовуватися", – поділився Остапчук.



Володимир Остапчук про скандал з Байдою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про скандал між Остапчуком і Байдою