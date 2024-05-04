Владимир Остапчук пожаловался на проблемы со здоровьем: фото шоумена под капельницей
4 мая 2024, 12:19Читати новину українською
Источник:Владимир Остапчук
Украинский шоумен Владимир Остапчук рассказал, что плохо себя чувствует. Оказывается, к нему несколько раз приезжала скорая, а впоследствии мужчину вообще госпитализировали.
Он выложил фото под капельницей и даже рассекретил свой диагноз. На фоне ухудшения самочувствия телеведущий призвал всех беречь себя.
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Что известно о состоянии здоровья Владимира Остапчука
Выяснилось, что у шоумена произошел нервный срыв. К нему домой трижды приезжали врачи, а впоследствии на скорой отвезли в больницу.
Несколько уколов, капельница и домой спать... Так что берегите себя и нервы,
– подчеркнул ведущий.
Владимир Остапчук оказался под капельницей / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о состоянии здоровья других звезд
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