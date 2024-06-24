На фоне споров о разделе дома: Кристина Горняк прокомментировала переезд Остапчука
Источник:Кристина Горняк
Уже в течение двух лет Кристина Горняк и Владимир Остапчук не могут договориться о разделе общего дома, который приобрели во время брака. Блогерша прокомментировала переезд экс-супруга с его избранницей в новое помещение.
Кристина ранее рассказывала, что ведущий отказался решить проблему мирным путем. Вероятно, они будут судиться за совместное имущество.
Не пропустите Все просто, – Алина Гросу призналась, почему скрывает своего мужа
На днях, новая жена Остапчука, 24-летняя Екатерина Полтавская, опубликовала кадр из дома, в который переехала вместе с Владимиром. На фото видно, как шоумен собирает мебель.
Супруги Остапчук делают ремонт / Скриншот из инстаграм-сторис
В то же время поклонников заинтересовал вопрос нового жилья звезд. У поклонников возникли предположения, что это может быть тот самый дом, который не могут поделить экс-супруги Остапчуков.
Впрочем, Кристина решила развеять слухи фанатов. Она заверила, что это другое помещение. К тому же блогерша заметила, что фото могли быть опубликованы, чтобы вызвать у нее волнение за дом.
Новоселье не в нашем общем доме, потому что в нашем, слава Богу, ничего не изменилось с момента развода. А постоянные истории, что там делается ремонт – это просто истории. Ремонта нет и быть не может, потому что дом является спором между бывшими супругами,
– отметила Горняк.
Кристина Горняк об общем доме с экс-супругом / Скриншот из инстаграм-сторис
Раздел дома между Остапчуком и Горняк: что известно
- Владимир начинал делать ремонт в доме с женой Екатериной Полтавской. Впрочем, Кристине стало обидно за дом, но она заверила, что не станет публично ссориться с экс-супругом.
- Блогер рассказывала, что Остапчук был не до конца уверен в своем решении относительно дома. Оказывается, он хотел отдать ей весь дом, а потом вообще не соглашался на разделение. Тогда Горняк дала время шоумену на размышления.
- В начале мая этого года Кристина появилась возле совместного дома, который никак не может поделить с бывшим. Она проверила состояние имущества и зафиксировала его.
- Впоследствии стало известно, что Остапчук отказывается решать проблему с домом. Поэтому, вероятно, женщина будет обращаться за помощью в суд.