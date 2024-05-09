Дело в том, что на днях экс-супруга шоумена показалась возле их коттеджа, где давно не была. Она призналась, что приехала, чтобы зафиксировать что там все и как.

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Что Кристина Горняк делала в доме под Киевом

Приехала, проверила общее имущество, все зафиксировала,

– поделилась блогерша.

Впоследствии в своих инстаграмм-сторис она добавила, что "это было непросто, но необходимо".

Что известно о совместном имуществе Остапчука и Горняк