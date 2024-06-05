Теперь новый квест, – Владимир Дантес обновил данные в ТЦК

5 июня 2024, 10:43
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Владимир Дантес

5 июня певец Владимир Дантес сообщил, что как законопослушный гражданин пошел обновлять данные в ТЦК. Также артист рассказал о прохождении ВВК.

Недавно исполнитель признался, что его эмоциональное состояние сильно ухудшилось. Впрочем, ему отвлечься помогает природа и любовь.

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Дантес в своих соцсетях сначала опубликовал кадр на котором стоит в очереди, чтобы обновить свои данные. По словам певца, он ждал в течение восьми часов.

Впрочем, мужчине удалось воплотить запланированное.

Теперь новый квест,
– поделился исполнитель.


Владимир Дантес обновляет данные / Скриншот из инстаграм-сторис

Впоследствии Владимир показал справку о прохождении медицинского осмотра. Также артист рассказал, что проходил осмотр у ЛОРа, который обследовал и певца WELLBOY.


Владимир Дантес прошел ВВК / Скриншот из инстаграм-сторис

Украинские звезды о желании служить в ВСУ

  • Актер Дмитрий Олейник откровенно заявил, что обязательно возьмет в руки оружие, если его мобилизуют, и не будет прятаться. Он готов защищать страну, убежден, что таким образом можно спасти будущее Украины.
  • Звезда комедии "Свингеры" Михаил Кукуюк заявил, что если будет пригодным к службе и получит повестку во второй раз, то не будет скрываться, а сделает все возможное, чтобы помочь стране.
  • Шоумен Дмитрий Коляденко планирует поездку в другую страну. Поэтому, он планирует еще раз пойти в ТЦК та обновить свои данные.

Автор: Влада Пономарьова