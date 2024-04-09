Я пытался, – скандальный участник "МастерШеф" Мицкевич признался, можно ли купить победу в шоу
Источник:Богдан Беспалов
Владислав Мицкевич, который участвовал в восьмом сезоне проекта "МастерШеф" и "Битве сезонов", рассказал, что хотел приобрести себе победу в шоу. Теперь он признался, удалось ли ему это.
Кроме того, артист рассказал, какие методы пробовал. Также он рассекретил, каким должен быть тот самый победитель "МастерШеф".
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Что Мицкевич сказал о том, можно ли купить победу на "МастерШеф"
Владислав признался, что пробовал это сделать разными способами, однако все было безрезультатно.
Я пытался. Сразу на категорические "нет" идут. Максимально,
– сказал повар.
Мицкевич поделился, что "заплывал как рыбка", начиная с журналистов, но ему ничего не удалось.
Никто никогда там (на "МастерШеф" – 24 Канал) не покупал победу. Это невозможно,
– подчеркнул он.
В то же время, как рассказал блогер, там есть сценарный план, где отмечают кто какую роль играет и победу одерживает обычно "правильный" человек.
Я всем советую, чтобы выиграть надо быть примерным, следить за метлой (за языком – 24 Канал) и плюс-минус уметь готовить,
– подытожил Мицкевич.
Интервью с Владиславом Мицкевичем: смотрите видео онлайн
Что известно о Владиславе Мицкевиче
- На кулинарном шоу он привлек внимание зрителей своей зажигательной личностью и чувством юмора.
- Сейчас Мицкевич активно продвигает себя в социальных сетях, имея более 189 тысяч подписчиков в инстаграмме и 74 тысячи в тиктоке.
- Ранее он делился кулинарными видео, а недавно попробовал себя в музыкальной индустрии, выпустив такие треки, как "Естьлюди", "Нет боли" и "Май Стиль".
- Кроме того, блогер посвятил песню Оли Поляковой, с которой недавно был скандал из-за заявления о якобы романе звезд, который впоследствии сам же опроверг.