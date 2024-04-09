Я пытался, – скандальный участник "МастерШеф" Мицкевич признался, можно ли купить победу в шоу

Владислав Мицкевич, который участвовал в восьмом сезоне проекта "МастерШеф" и "Битве сезонов", рассказал, что хотел приобрести себе победу в шоу. Теперь он признался, удалось ли ему это.

Кроме того, артист рассказал, какие методы пробовал. Также он рассекретил, каким должен быть тот самый победитель "МастерШеф".

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Что Мицкевич сказал о том, можно ли купить победу на "МастерШеф"

Владислав признался, что пробовал это сделать разными способами, однако все было безрезультатно.

Я пытался. Сразу на категорические "нет" идут. Максимально,

– сказал повар.

Мицкевич поделился, что "заплывал как рыбка", начиная с журналистов, но ему ничего не удалось.

Никто никогда там (на "МастерШеф" – 24 Канал) не покупал победу. Это невозможно,

– подчеркнул он.

В то же время, как рассказал блогер, там есть сценарный план, где отмечают кто какую роль играет и победу одерживает обычно "правильный" человек.

Я всем советую, чтобы выиграть надо быть примерным, следить за метлой (за языком – 24 Канал) и плюс-минус уметь готовить,

– подытожил Мицкевич.

Интервью с Владиславом Мицкевичем: смотрите видео онлайн

Что известно о Владиславе Мицкевиче