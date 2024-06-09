После длительного молчания: Влад Яма рассекретил, где живет и чем занимается за границей
9 июня 2024, 22:08Читати новину українською
Источник:Влад Яма
На некоторое время танцовщик Влад Яма исчез из социальных сетей и ничего о себе не рассказывал. В то же время теперь он решил это изменить.
Хореограф поделился, где именно сейчас живет. Кроме того, он рассказал, чем занимается за рубежом.
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Влад подчеркнул, что живет в Майами, где продолжает заниматься хореографией.
Преподаю частным образом в нескольких студиях, а иногда и в частных спортзалах дома у клиентов,
– отметил Яма.
Влад Яма рассказал о том, где живет и чем там занимается / Скриншот из инстаграм-сторис
Заметим, ранее он рассказывал, что работал хореографом в местной танцевальной студии MIAMI DANCE ACADEMY.
Что известно о выезде Влада Ямы за границу
- Танцовщик вместе со своей женой и сыном приняли решение покинуть Украину 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного российского вторжения. Сначала семья искала убежища в странах Европы, но впоследствии поселилась в Соединенных Штатах Америки.
- Находясь за рубежом, хореограф приобщается к организации различных мероприятий и акций, целью которых является сбор средств для поддержки Вооруженных Сил Украины. Кроме того, он участвует в мирных протестах в знак солидарности с украинским народом.
- Хореограф утверждает, что поддерживает тесную связь с военнослужащими, которые защищают Украину, а также посещает солдат, проходящих реабилитацию после ранений на территории США.
- Однако, несмотря на патриотическую деятельность, артист неоднократно оказывался в центре скандалов из-за неуместных публикаций в социальных сетях в дни массированных обстрелов украинских городов или даже обращения на русском языке.
- Тем временем известно, что родители Влада Ямы решили остаться в Украине. Сначала они жили на западных территориях страны, а затем вернулись в родной город Запорожье, несмотря на постоянную угрозу ракетных ударов.