Хореограф поделился, где именно сейчас живет. Кроме того, он рассказал, чем занимается за рубежом.

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Влад подчеркнул, что живет в Майами, где продолжает заниматься хореографией.

Преподаю частным образом в нескольких студиях, а иногда и в частных спортзалах дома у клиентов,

– отметил Яма.



Влад Яма рассказал о том, где живет и чем там занимается / Скриншот из инстаграм-сторис

Заметим, ранее он рассказывал, что работал хореографом в местной танцевальной студии MIAMI DANCE ACADEMY.

Что известно о выезде Влада Ямы за границу