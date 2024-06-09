Хореограф поділився, де саме зараз мешкає. Крім того, він розповів, чим займається за кордоном.

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Влад підкреслив, що живе у Маямі, де продовжує займатися хореографією.

Викладаю приватно в кількох студіях, а іноді й у приватних спортзалах вдома у клієнтів,

– зазначив Яма.



Влад Яма розповів про те, де живе і чим там займається / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, раніше він розповідав, що працював хореографом в місцевій танцювальній студії MIAMI DANCE ACADEMY.

Що відомо про виїзд Влада Ями за кордон