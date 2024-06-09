В частности, артист рассказал о том, кем работает в Америке. Также он поделился своими месячными расходами.
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Дмитрий признался, что постоянной работы у него нет. По его словам, найти достойную должность без американского образования и идеального владения английским языком очень нелегко.
Есть разные подработки: работаю ведущим, снимаюсь в рекламах, в эпизодах. Пробуем заниматься каким-то бизнесом – покупаем товары, которые перепродаем через Интернет. Но в целом с работой сложно,
– поделился актер.
Он подчеркнул, что жизнь в Америке очень дорогая – значительных затрат требуют парковки, страхование, бензин и продукты. Причем цены на ежедневные покупки кажутся шокирующими по сравнению с Украиной.
Могу так сказать: 100 долларов здесь – как 100 гривен у нас. Сходить в магазин, купить самые необходимые продукты – макароны, рис, какие-то овощи, колбаску – это минимум 100 долларов. Здесь обычная буханка хлеба может стоить 5 долларов. Если перевести на наши деньги, понимаете, какие цены?,
– отметил Ступка.
Что известно о переезде Дмитрия Ступки за границу
- Задолго до полномасштабного российского вторжения в Украину, осенью 2021 года, актер сообщал о планах уехать со своей семьей в США на зимний период. Они также рассматривали возможность остаться там на постоянное проживание.
- Однако 23 февраля 2023 года, когда Ступка уже летел в Украину с пересадкой в Стамбуле, стало известно о начале большой войны. Из-за закрытия воздушного пространства над Украиной актер некоторое время оставался в Турции.
- Впоследствии Дмитрий переехал в Варшаву, где присоединился к деятельности "Благотворительного фонда Богдана Ступки", созданного в честь его отца. Но вскоре он решил вернуться в Соединенные Штаты, чтобы быть ближе к своей дочери.
- Несмотря на то, что срок действия туристической визы Ступки закончился, из-за войны в Украине он получил разрешение на въезд в США. Таким образом, актер временно поселился за океаном. В то же время после завершения боевых действий он планирует жить на две страны, ведь скучает по Киеву, близкими и театром.