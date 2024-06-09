В частности, артист рассказал о том, кем работает в Америке. Также он поделился своими месячными расходами.

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Дмитрий признался, что постоянной работы у него нет. По его словам, найти достойную должность без американского образования и идеального владения английским языком очень нелегко.

Есть разные подработки: работаю ведущим, снимаюсь в рекламах, в эпизодах. Пробуем заниматься каким-то бизнесом – покупаем товары, которые перепродаем через Интернет. Но в целом с работой сложно,

– поделился актер.

Он подчеркнул, что жизнь в Америке очень дорогая – значительных затрат требуют парковки, страхование, бензин и продукты. Причем цены на ежедневные покупки кажутся шокирующими по сравнению с Украиной.

Могу так сказать: 100 долларов здесь – как 100 гривен у нас. Сходить в магазин, купить самые необходимые продукты – макароны, рис, какие-то овощи, колбаску – это минимум 100 долларов. Здесь обычная буханка хлеба может стоить 5 долларов. Если перевести на наши деньги, понимаете, какие цены?,

– отметил Ступка.

Что известно о переезде Дмитрия Ступки за границу