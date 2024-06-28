Впервые сходил на плавание: Виталий Козловский показал новые кадры трехмесячного Оскара
Источник:Юлия Бакуменко
Недавно сыну Виталия Козловского исполнилось три месяца. Супруга артиста решила, что для первенца будет полезно ходить на плавание и уже даже показала первые результаты Оскара.
Юлия Бакуменко выставила видео и фото с первого урока плавания сына. Она также поделилась своими впечатлениями от занятий.
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Жена Виталия Козловского отметила, что волновалась перед плаванием Оскара, но, к счастью, все прошло замечательно.
Я волновалась, как оно будет, потому что это впервые. Но недаром малый Рыбы, ему очень зашло! Сначала с ним знакомились, как со взрослым, он привыкал, потом массажик, чтобы подготовить мышцы и только потом сразу пошел на ручки к тренеру начать плавать! Так заботливо и аккуратно, что я расслабилась и пока длилось занятие, даже немного поработала онлайн. Возвращаемся очень довольны,
– поделилась Юлия.
В то же время она с сожалением отметила, что ей обидно из-за того, что любимый может наблюдать за такими важными событиями в жизни их первенца только через экран, а не лично, потому что находится сейчас на фронте.
Сын Виталия Козловского посетил уроки плавания / Скриншоты из инстаграм-сторис
Что известно о сыне Виталия Козловского
- Малыш родился 25 февраля 2024 года. В то же время певец сообщил о рождении ребенка только через два месяца после события.
- Известно, что решение об отцовстве супруги приняли еще до начала полномасштабной войны, а вот о беременности жены Виталий узнал уже во время военных учений.
- Козловский рассказывал, что присутствовал при рождении сына. Сначала он не очень этого хотел, однако впоследствии понял, что это было правильное решение.
- Имя Оскару подобрал отец. Певец отмечал, что первое слово мальчика было "Агу".
- Весной состоялось крещение малыша в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве. Крестными Оскара стали Юла, жена Анатолия Анатолича, и продюсер Андрей Игнатченко.