Впервые сходил на плавание: Виталий Козловский показал новые кадры трехмесячного Оскара

Недавно сыну Виталия Козловского исполнилось три месяца. Супруга артиста решила, что для первенца будет полезно ходить на плавание и уже даже показала первые результаты Оскара.

Юлия Бакуменко выставила видео и фото с первого урока плавания сына. Она также поделилась своими впечатлениями от занятий.

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Жена Виталия Козловского отметила, что волновалась перед плаванием Оскара, но, к счастью, все прошло замечательно.

Я волновалась, как оно будет, потому что это впервые. Но недаром малый Рыбы, ему очень зашло! Сначала с ним знакомились, как со взрослым, он привыкал, потом массажик, чтобы подготовить мышцы и только потом сразу пошел на ручки к тренеру начать плавать! Так заботливо и аккуратно, что я расслабилась и пока длилось занятие, даже немного поработала онлайн. Возвращаемся очень довольны,

– поделилась Юлия.

В то же время она с сожалением отметила, что ей обидно из-за того, что любимый может наблюдать за такими важными событиями в жизни их первенца только через экран, а не лично, потому что находится сейчас на фронте.

Сын Виталия Козловского посетил уроки плавания / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно о сыне Виталия Козловского