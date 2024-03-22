Виталий Козловский подтвердил, что впервые станет отцом: нежное фото с беременной женой
Источник:Виталий Козловский
Певец Виталий Козловский больше не скрывает того факта, что в ближайшее время станет отцом. Он поделился новым снимком, на котором показал беременный животик жены.
22 марта Виталий Козловский презентовал клип "Рубеж", в котором промелькнул кадр с его беременной женой. Чтобы обойти двусмысленности и намеков, певец официально подтвердил все новости и слухи.
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Виталий Козловский станет отцом
На личной странице Виталий Козловский опубликовал новое фото с беременной возлюбленной. В кадре он стоит позади и вместе с женой обнимает округлый животик.
Лицо избранницы музыканта на фото не видно – только ее светлые локоны. Женщина надела пудровое полупрозрачное платье с рюшами. На живот пара прицепила нашивку с фамилией "Козловский".
При надежде... Мой смысл. Стимул. Любовь,
– подписал фото Виталий Козловский.
Виталий Козловский с женой / Фото из инстаграма артиста
Козловский шокирует новостями о своем статусе
- В последние дни Виталий Козловский ошеломляет новостями о своей личной жизни. 6 марта он сообщил, что женился. Тогда певец засветил кольца на своей руке и руке любимой девушки. По словам музыканта, они расписались почти сразу после помолвки. На свадьбе были только вдвоем, а семья узнала об изменении статуса из сообщения. Праздновать бракосочетание артист планирует позже.
- Впоследствии в прессе появились слухи, что Виталий Козловский станет отцом. Их подтверждало прошлогоднее заявление певца о том, что он готов к детям и работает над их появлением.
- Остается неизвестным лишь имя избранницы Виталия Козловского: певец пока скрывает любимую. Но по мнению пользователей и инсайдеров, это менеджер певца Юлия Бакуменко.