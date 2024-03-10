В то же время сам певец ничего не комментирует по этому поводу. Однако, год назад он выражал готовность к детям и даже заявлял, что "работает над этим вопросом" с избранницей.

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Виталий Козловский, вероятно, скоро станет отцом

Изданию OBOZ.UA от инсайдеров стало известно, что жена 39-летнего певца ждет первенца, однако пока не известно на каком месяце беременности женщина.

Сам Виталий еще год назад рассказывал, что хочет стать отцом.

"Я уже давно готов к детям. Но не всегда все так просто: засунул-высунул – и уже у тебя ребеночек родился. Сейчас я не знаю, с чем это связано: то ли с климатом, или, возможно, с моими бессонными ночами. Или с перегрузкой в спортзале, я не знаю. Работаем", – сказал в одном из своих интервью исполнитель.

Что известно о личной жизни Козловского