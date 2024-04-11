Моя, – Виталий Козловский восхитил снимками с женой, которых раньше не было в сети

Виталий Козловский поделился с поклонниками новыми семейными фото. Это кадры, которые сделал певец с супругой еще в период ее беременности.

Украинский певец Виталий Козловский больше не держит личную жизнь за занавесом. Поэтому на своей странице он опубликовал снимки с чувственной фотосессии с женой Юлией.

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Виталий Козловский поделился новыми фото

Исполнитель поделился с поклонниками архивными кадрами со времен, когда его возлюбленная Юлия Бакуменко была еще беременной. Певец позировал перед камерой в черном костюме и белой рубашке, тогда как его предстала в нескольких образах.

Звездная жена примерила вечерние платья – черное с открытыми плечами и красное с вырезом и розой на завязках.

Моя. Это уже можно в таком положении говорить мои?

– трогательно обратился к любимой Виталий Козловский.

Виталий Козловский с женой / Фото из инстаграма певца

Сеть захватила фотосессия артиста с любимой. Они засыпают комплиментами новоиспеченную семью в комментариях.

"Наш самый дорогой муж и папа", – обратилась к мужу Бакуменко.

"Теперь это мои любимые из любимых фото", – написала Алина Шаманская;

"Вы нереальные";

"Виталий, вы красивая и замечательная пара! Пусть удачи вашей семье. Жена просто красавица. Здоровья ей и вашему замечательному мальчику";

"Какие же счастливые".

Виталий Козловский теперь – отец

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко уже несколько лет находятся в отношениях. Они решили пожениться, когда девушка была в положении – 29 декабря.

Артист впервые стал отцом 25 февраля. У Виталия и Юлии родился сын, которого решили назвать Оскар. По мнению певца, это очень мелодичное слово. К тому же недавно оно было на устах всех украинцев.