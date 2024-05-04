Виталий Козловский поделился трогательным фото с новорожденным сыном

Певец и военнослужащий Виталий Козловский порадовал фанов новой фотографией с сыном. В заметке он высказался о ссорах между украинцами.

Украинский певец Виталий Козловский уже два месяца в новом статусе – теперь он отец. Поэтому на личной странице артиста появляется все больше фотографий с семьей.

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Виталий Козловский показал фото с сыном

На днях исполнитель опубликовал новое фото с сыном Оскаром, которому 25 апреля исполнилось 2 месяца. Виталий сделал селфи, держа малыша на руках.



Виталий Козловский с сыном / Фото из инстаграма Виталия Козловского

Также Виталий Козловский в заметке высказался о критике со стороны украинцев. По мнению артиста, количество хейта остается одинаковым как к тем, кто выехал за границу, так и тех, кто пошел служить.

"Приходится признать, что принцип "кусай ближнего", – это национальное украинское развлечение. Расстраивает ли это? Уже нет, другие приоритеты. Но вывод один: каждый сам за себя. Поэтому несмотря на все и всех необходимо стабильно хорошо делать свое дело и насколько это возможно, верить в людей! В моем окружении много достойных, добрых, совестливых, искренних... Которым стоит помогать, о которых если и хочется говорить, то только хорошее", – отметил артист.

Виталий Козловский стал отцом: что известно

Месяц назад Виталий Козловский впервые признался о том, что стал отцом. 25 февраля его жена Юлия Бакуменко родила сына. Малыша решили назвать Оскар.

Виталий Козловский продолжает служить водителем в Национальном президентском оркестре. Поэтому он старается ценить все мгновения, проведенные вместе с семьей. Недавно певец похвастался первым словом сына – "Агу".