Ведь исполнительница уже, вероятно, находится на последних месяцах беременности. Теперь она поделилась, имеет ли сама такой страх.

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Не боится ли Джамала, что роды придутся на гранд-финал Евровидения

Певица заявила, что в ближайшее время не должна рожать.

Я думаю, что все будет хорошо. По срокам я еще не должна родить. Это должно произойти что-то экстренное,

– поделилась звезда.

Что известно о третьей беременности Джамалы

Радостную весть певица сообщила в феврале этого года. Тогда она выставила фото с заметно округлившимся животиком.

При надежде. Это настолько глубоко... и сейчас совсем по-другому это воспринимаю. Имею в себе Надежду, Веру и огромную Любовь,

– отметила под фотографией исполнительница.

Это будет третий ребенок для Джамалы и ее мужа, которые уже являются родителями двух сыновей – Эмира-Рахмана и Селима-Гирая.

Вероятно, что артистка ждет еще одного мальчика. Получая награду за музыкальный альбом Qirim на церемонии вручения премии имени Тараса Шевченко, артистка процитировала строки из стихотворения Шевченко "И Архимед, и Галилей".

"И на обновленной земле. Врага не будет, супостата, А будет сын, и будет мать, И будут люди на земле", – сказала тогда знаменитость, указывая на свой живот.