Герцог и герцогиня Эдинбургские сегодня, 19 июня, празднуют годовщину брака. 25 лет назад они поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.
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Фотограф Кристофер Джелф опубликовал новый портрет пары по случаю их праздника. Супруги позировали в саду своего поместья в Бегшот-Парке, расположенного в графстве Суррей.
Принц Эдвард позировал в голубой рубашке в клетку и коричневой накидке без рукавов. Он нежно обнимал жену, герцогиню Софи со спины. Она же предстала в белой полосатой кофточке, брюках цвета хаки и горчичном жакете.
Герцог и герцогиня Эдинбургские / Фото из инстаграма Криса Джелфа
История любви герцога и герцогини Эдинбургских
- Младший брат короля Чарльза и Софи познакомились на теннисном турнире в начале 90-х. Поговаривают, что сначала между ними были служебные отношения, которые впоследствии переросли в роман.
- 6 января 1999 года дворец сообщил о помолвке принца Эдварда и Софи Рис-Джонс. Их свадьба состоялась не в Вестминстерском аббатстве, как диктуют традиции, а в часовне Святого Георгия. Тогда Эдварду подарили титул графа Уэссекского. У супругов родилось двое детей – Луиза и Джеймс.
- После смерти принца Филиппа он получил титул герцога Эдинбургского, а его жена – герцогини Эдинбургской.