С оружием: Виталий Козловский показал новые кадры со службы
Источник:Виталий Козловский
Виталий Козловский с июня 2023 года вступил в ряды ВСУ. Певец решил погрузить фанатов в атмосферу военной службы.
Артист продолжает удивлять поклонников реалиями бытия защитника Украины. Недавно он рассекретил, в каких условиях временно живет во время прохождения службы.
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Военный опубликовал кадр, сделанный в старом здании. На стенах изображена красноречивая надпись – "Ракеты закончатся, а Украина есть, была и будет". В то же время можно заметить нарисованные большие голубые цветы и узоры, которые плавно переходят друг в друга. Изображение дополняет сердце в цветах украинского флага, под которым виднеется сердцебиение.
Виталий Козловский показал фото со службы / Скриншот из инстаграм-сторис
На следующем фото Козловский показал оружие, которое держит в руке. К тому же можно увидеть зеленый ремень, который, вероятно, прикреплен к автомату.
Козловский показал свое оружие / Скриншот из инстаграм-сторис
Виталий Козловский в ВСУ: что известно
- Артист вступил в ряды войска в июне 2023 года. Свой путь в роли защитника Украины он начал с Нацгвардии, но впоследствии его перевели в Вооруженные Силы.
- В марте певец признался, что теперь служит в Национальном президентском оркестре при Министерстве обороны.
- В то же время Виталий неоднократно подчеркивал отсутствие каких-либо привилегий из-за своей популярности.
- Козловский – рядовой солдат, который выходит в наряды и занимаюсь военным делом, как и все его собратья.
- Исполнитель делился, что за последний год у него изменились ценности, взгляды и приоритеты. Он отметил, что его жизнь была полна чрезвычайных событий – военное обучение, служба в ВСУ и на опасных направлениях, женитьба с Юлией Бакуменко и отцовство.