Жена Виктора Павлика рассказала о реабилитации артиста после операции

Виктор Павлик перенес сложную операцию на сердце. Его жена Екатерина Репяхова рассказала о самочувствии артиста и его реабилитации.

Известно, что певец будет восстанавливаться в течение трех месяцев. Виктор поделился, что хоть грудная клетка и начала заживать, она все равно болит.

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В своих соцсетях Екатерина опубликовала кадры исполнителя, на которых тот ходит по магазинам в торговом центре. Артист выбирает себе шорты, как впоследствии расскажет Репяхова, для санатория.

Павлик в ближайшее время поедет на реабилитацию, чтобы восстановиться после сложной операции на сердце. На кадрах Виктор выглядит бодрым и веселым. По словам блогера, санаторий имеет большой парк.

Мужчина едет в санаторий, на реабилитацию после операции. Готовлю его, потому что там будет парк. Огромный парк. Только старики поймут,

– поделилась Репяхова.



Виктор Павлик собирается в санаторий / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время Павлик ранее отмечал, что должен придерживаться рекомендаций врачей. Так, певец не может садиться за руль автомобиля и мотоцикла.

Впрочем, Виктор больше всего поражен тем, что не может взять на руки своего сына Михаила. К тому же от боли в грудной клетке артист спасается лекарствами.

Виктор Павлик перенес операцию на сердце: что известно