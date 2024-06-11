Недавно пара праздновала 7-й день рождения своего сына Дмитрия. По этому случаю звезды опубликовали архивное фото мальчика из роддома.

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Григорий признался, что уже в течение нескольких лет семья мечтает о пополнении. Супруги очень хотят, чтобы четвертым ребенком стала именно дочь, поскольку пара уже имеет трех сыновей – Дмитрия, Ивана и Александра.

Григорий до сих пор мечтает о дочери. Все интересуются, ну когда же. А мы говорим, что после победы. Очень надеемся, что победа будет вскоре, в ближайшем будущем. Очень хотим дочь,

– призналась Кристина Решетник.

Более того, жена ведущего раскрыла, как хочет назвать свою дочь. Имя ребенка довольно символическое, потому что оно связано с победой, которую так ждут украинцы. Девочку звезды пока планируют назвать Викторией.

Впрочем, знакомые Решетника предсказывают супругам еще одного сына. В то же время Григорий отметил ответственную роль отцовства, особенно во время войны.

Хотим, чтобы было больше детей. Очень радуемся, кто сейчас при надежде. В такое сложное время – это ответственно. Это вызов. Но украинцы смогут все,

– заверил шоумен.

Григорий Решетник о пополнении в семье: смотрите видео онлайн

Что известно о детях Григория Решетника