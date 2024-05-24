После сложной операции на сердце: Виктор Павлик вышел на связь с поклонниками
Источник:Виктор Павлик
Виктор Павлик, который перенес операцию на сердце, вышел на связь с фанатами. В то же время он признался, что очень благодарен своей жене Екатерине Репяховой за постоянную поддержку в больнице.
К тому же блогерша рассказала о самочувствии Виктора. Дело в том, что мужчина сразу после операции не разговаривал, впрочем, впоследствии его состояние улучшилось.
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Виктор Павлик вышел на связь после операции
Артист опубликовал свое фото из больничной палаты. Певец поблагодарил свою жену Екатерину Репяхову за то, что она была всегда рядом в такое сложное для него время. Также женщина добавила, что его жизни теперь ничего не угрожает.
Спасибо, любимая, что была рядом со мной все время,
– поделился артист.
Виктор Павлик в палате поблагодарил жену за поддержку / Скриншот из инстаграм-сторис
Что рассказала Репяхова о состоянии Павлика после операции
По словам Екатерины, сразу после проведения операции Виктор не разговаривал и не изъявлял желания поговорить с ней. Впрочем, позже состояние Павлика улучшилось и его перевели из реанимации в обычную палату.
Уже через неделю артист взял гитару в руки и начал на ней играть.
Франковича надо знать. Второй день после реанимации: он, не то что лежать с капельницей уже не мог, он даже сидеть не мог. Первый признак, что ему стало лучше – попросил крем под глаза. Через неделю после операции взял гитару,
– призналась Репяхова.
Павлик через неделю после операции играет на гитаре / Скриншот из инстаграмм-сторис
Что известно об операции Павлика
- Виктор имел врожденный порок сердца и нуждался в операции, впрочем он до последнего от нее отказывался.
- Однако, в мае этого года певец неожиданно согласился на хирургическое вмешательство.
- Павлик 10 дней находился в больнице, где специалисты в течение четырех часов проводили операцию на его сердце. Состояние исполнителя было критическим – у него даже на полчаса остановилось сердце, поэтому врачи решили подключить аппарат искусственного кровообращения.
- После операции Виктор провел в реанимации двое суток. Впоследствии его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
- По словам Репяховой, исполнитель только оправился и начал проходить реабилитацию после сложного хирургического вмешательства.
- 23 мая артиста выписали из больницы.