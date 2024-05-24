В частности, она показала первые фото исполнителя после операции. Также инфлюенсерка поделилась, когда Виктора Павлика перевели из реанимации.

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Как чувствует себя Виктор Павлик после операции

Жена артиста рассказала, что когда впервые пришла в реанимацию к мужу, тот еще не разговаривал, ничего не спрашивал и даже не проявлял радости увидеть ее. Однако со временем состояние Павлика начало улучшаться. Благодаря стремительному выздоровлению певца вскоре перевели из реанимации в обычную палату и уже через неделю после операции он снова начал играть на гитаре.

Теперь ничего не угрожает жизни. До 120,

– радостно подчеркнула блогерша.

Как Виктор Павлик чувствует себя после операции на сердце / Скриншоты из инстаграм-сторис

Что известно об операции Виктора Павлика