Артист вступил в ВСУ с началом полномасштабного вторжения. После почти года службы у него появились проблемы со зрением, которые он решил с помощью операций.

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Положинский уже два года в ВСУ

Певец опубликовал пост, на котором предстал в военной форме – "пиксель". В то же время защитник Украины признался, что комплект формы, который изображен на фото, сгорел на Углегорской ТЭС. Мужчина выразил благодарность всем украинцам за поддержку, хотя он сам не очень собой гордится.

Супервоин из меня не получился, но делаю, что могу, так хорошо, как могу. Особенно собой не горжусь, но мне за себя и не стыдно. Спасибо тем, кто был рядом, кто есть рядом, кто будет рядом, и всем, кто поддерживал и поддерживает,

– поделился артист.

Что известно о службе Положинского