Должны быть в вашем плейлисте: украинские песни, которые снова стали популярными благодаря тиктоку

В то время, когда мы гонимся за чем-то новым, старые украинские песни продолжают бить топы популярности в тиктоке. Каждая из упомянутых композиций несет немало смыслов, которые не только задают определенные тренды, но и предоставляют возможность найти для себя что-то новое.

Сначала может показаться, что то, что было популярным когда-то, уже никогда не сможет вернуться на те ступеньки славы. Однако так считать ошибочно. Многие песни, которые вышли много лет назад, сегодня задают тренды в первых рядах. А благодарить можно пользователей в токтоке, которые помнят об украинской музыке. Подробнее о том, какие украинские песни стали популярными благодаря тиктоку, читайте в материале Show 24.

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Раиса Кириченко – Я козачка твоя

В свое время песня стала шлягером и вызвала немалый резонанс. В частности из-за того, что в ней использовано такое словосочетание: "пане полковнику". Тогда привычнее было говорить "товарищ", поэтому не всем понравилось такое звучание. В тиктоке эту композицию использовали в тренд, где вместо привычных слов используем те, которые обычно говорят пожилые люди: "мобилка", "кохфе", "цирк на проводе" и другие.

Vivienne Mort – Час

Песня вышла еще в далеком 2017 году и относится к альбому "Досвід". Что интересно, на платформе ютуб немало пользователей оставили комментарии, что обязаны именно тиктоку, который познакомил их с такой прекрасной композицией. В самой соцсети люди ввели милый тренд с объятиями, поцелуями, животными и даже с кадрами, где мужчины рвут сирень.

Народная песня "А зорі, а зорі"

Сегодня упомянутую песню в основном выполняют на застольях и в большинстве случаев поют под живое музыкальное сопровождение, которое добавляет еще большей атмосферы. Одним из самых популярных исполнений считается выступление популярной группы 90-х годов "Соколи".

Святослав Вакарчук – Оберіг

Эта композиция покорила романтические и сентиментальные души в тиктоке. Несмотря на то, что песня вышла еще в 2021 году, но пик ее славы пришелся на настоящее. Трек записывался в сопровождении джазовых музыкантов, отдельных участников ОЭ и даже впервые привлекли вокалистку.

Пиріг – Гаї шумлять (1913)

Песня положена на слова одноименного стихотворения украинского поэта Павла Тычины, написанного в 1913 году. Авторство композиции принадлежит Марьяну Пирогу, лидеру "ГИЧ Оркестр" – группа, которая первая в Украине положила на музыку Сосюру и Тычину.

Сама композиция приобрела сейчас популярность из-за того, что ее использовали в новом сериале "Одна родина". А пользователи в тиктоке так вдохновились сюжетом и песней, что начали создавать атмосферные видео.

Группа "Бойки" – Букет рожевих півоній

Оригинальная версия песни принадлежит Владимиру Войцеховскому и Ольге Монастырской, которые выпустили трек еще 2 года назад. Однако новая аранжировка покорила сердца людей, что и стало причиной того, что в разгар цветения пионов, песня приобрела огромную популярность.

Подытоживая, можем уверенно сказать, что благодаря популярной соцсети общество получает немало украинского контента, который не только показывает как может звучать наша музыка, но и задает новых трендов, которые находят одобрение среди тысяч людей.