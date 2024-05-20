Тикток по старой доброй традиции, дает второе дыхание композициям, которые уже давно вышли в свет. Пользователи продолжают снимать милые тренды, которые собирают десятки тысяч просмотров, предпочтений и комментариев, пишет Show 24.

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Строки "Може, то було любов’ю? Може, то було любов’ю? Не знаю. Не знаю я" покорили украинский тикток. Трек "Час" вышел еще в далеком 2018 году, однако только сейчас начал набирать стремительной популярности.

Юзеры берут за основу композицию и накладывают на нее милые видео с объятиями, поцелуями, животными и даже на кадры, где мужчины рвут сирень.

Что известно о треке

Композиция принадлежит украинской рок-группе Vivienne Mort, которая основана в 2007 году. К слову, название группы переводится, как "душа бессмертна".

Песня "Час" относится к альбому "Досвід". Солистка группы объяснила почему такое название и что означает оригинальность такого изложения.

Хочешь, чтобы все вокруг любили, были счастливы и свободны – дай им пример. Это и будет твой опыт, – рассказала Даниэла Заюшкина.

Vivienne Mort – Час: смотрите видео онлайн:

Поэтому, если вам по душе трек и такой милый тренд, попробуйте снять собственное видео, чтобы также стать частью водоворота любви и счастья.