Трек Cheri, Cheri Lady немецкой группы Modern Talking не только получил второе дыхание в тиктоке, но и стал символом дорогого стиля, который завораживает изысканностью и привлекательностью. Что это за тренд, который собирает сотни тысяч лайков, читайте в материале Show 24.

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Сначала начнем со стиля Old money, чтобы лучше уловить суть тренда. Итак, этот стиль давным-давно зародился в кругу богатых семей. Образы состояли из вещей известных и дорогих брендов, и ни в коем случае не использовались вещи с яркими цветами.

Этот стиль также называют, как "тихая роскошь". Ведь покупая брендовые вещи в приглушенных тонах, которые составляют базу гардероба, можно с легкостью слиться с другими людьми, чтобы не демонстрировать огромное состояние.

В тиктоке, в основном девушки, используют одежду в будничных цветах, но в то же время выглядят довольно дорого и стильно. Поэтому если хотите стать частью тренда, то формируйте образ в стиле Old money. Отметим, что для видео не обязательно покупать брендовую одежду. Если хорошо застилизировать уже имеющийся гардероб, то можно полноценно влиться в категорию этого стиля.

Далее нужно сделать легкий нюдовый макияж и укладку волос, чтобы завершить образ. Тогда стоит продумать над концепцией видео, ведь в этом тренде нет общего правила относительно того, как должен выглядеть видеоролик. Можете красиво пройтись или добавить танцевальные движения, или попробуйте придумать что-то свое, что позволит выделиться среди других.

И самое главное, не забудьте подставить на фон песню Cheri, Cheri Lady, однако отметим, что в тиктоке используют две версии: оригинал и special dance version.

Что известно о треке

Сингл вышел в 1985 году, который стал №1 в чартах Германии. Авторство всех песен Modern Talking принадлежит Дитеру Болену. Несмотря на то, что группа два раза распадалась, их треки имеют особую узнаваемость и не похожи на другие.

Modern Talking – Cheri Cheri Lad: смотрите видео онлайн

К слову, на платформе юутб видео насобирало более 632 миллионов просмотров. Поэтому совсем не удивительно, что в тиктоке эта песня стала не только символом тренда, но и возродила моду на стильное прошлое.