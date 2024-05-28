Вот уже неделю сеть заполонила песня "Гаї шумлять" в исполнении Марьяна Пирога. Пользователи используют композицию под красивые и проникновенные кадры природы, жизни и не только, пишет Show 24.

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Что известно о тренде

На днях сердца украинских телезрителей покорил сериал "Одна семья". Сюжет рассказывает о двух враждующих семьях, – Куцов и Романюков. Однако их дети, Оксана и Максим, как украинские Ромео и Джульетта, пытаются создать прочный мост любви, но судьба приносит свои коррективы в планы влюбленных.

На протяжении всего сериала иногда звучит песня "Гаї шумлять", которая и стала символом киноленты.

Пользователи настолько увлеклись мелодией, что начали создавать атмосферные видео в тиктоке. Суть тренда заключается в том, чтобы за основу использовать уже упомянутую мелодию, а видеоряд дополнить кадрами природы, цветами, любимыми, животными, создав уютное видео, от которого будет веять комфортом.

Что известно о песне

Она положена на слова одноименного стихотворения украинского поэта Павла Тычины, написанного в 1913 году. Авторство композиции принадлежит Марьяну Пирогу, лидеру "ГИЧ Оркестр" – группа, которая первая в Украине положила на музыку Сосюру и Тычину. Проект "Пиріг" в 2016 году презентовал альбом, который полностью положен на слова Тычины.

Пиріг – Гаї шумлять (1913): смотреть видео онлайн

Что интересно, исполнитель для записи альбома использовал акустическую гитару и пение. А изюминка – шум рощ и пение птиц.