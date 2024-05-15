Риск ради героев: alyona alyona рассказала о штрафе, который делегация получила на Евровидении

alyona alyona рассказала, что украинская делегация на Евровидении-2024 надела футболки с надписью Free Azovstal Defenders, несмотря на запрет демонстрировать политические жесты на конкурсе. За это пришлось заплатить финансовый штраф.

alyona alyona, которая вместе с Jerry Heil представляла Украину на Евровидении-2024, ранее рассказывала об аполитичном прессинге на конкурсе. В то же время девушки много коммуницировали относительно возгласа в конце выступления о поддержке нашего государства.

К слову Alyona alyona объяснила, почему Jerry Heil не вернулась в Украину после Евровидения-2024

За что пришлось заплатить штраф

По словам рэперши, появиться в футболках с надписью Free Azovstal Defenders было очень рискованно. По правилам конкурса, запрещалась любая демонстрация политических жестов.

Так, происходила проверка одежды и даже ногтей. В то же время Алена поделилась, что трудности возникли еще на этапе печати надписи на футболках.

Мы обзвонили несколько полиграфий, часть из них не работала, а другая – отказывалась делать принт. Однако с одной полиграфией мы смогли договориться после того, как мы пять раз позвонили им и слезно попросили помочь. Перед входом в зал наша команда надела футболки под свои другие футболки и кофты и смогли пройти с ними в green room,

– призналась исполнительница.

Украинская делегация была уверена, что во время повтора выступлений всех участников, операторы начнут показывать и команду тоже. Несмотря на риск, у них все получилось, впрочем, позже им пришлось заплатить штраф, поскольку они нарушили правила конкурса.

Поэтому, когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом. Я невероятно рада, что нам удалось напомнить миру о наших военнопленных,

– отметила Алена.

Что известно о мерах безопасности на конкурсе