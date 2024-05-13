Дуэт достойно представил Украину на Евровидении-2024. По результатам голосования, девушки получили 453 балла и заняли почетное третье место.
Не пропустите У них свои пути, – продюсер Поляковой о будущих выступлениях аІуопа alyona alyona и Jerry Heil в дуэте
Как дуэт нарушил правила конкурса
Рэперка вернулась в Киев, где ее встретили с песней Teresa&Maria. Исполнительница поделилась, что вместе с Яной несколько нарушила правила Евровидения. Дело в том, что украинская делегация надела футболки с надписью Free Azovstal Defenders, но на конкурсе демонстрация любых политических жестов запрещена.
Поэтому команда решила не рисковать и не надевать на артисток эти футболки. Впрочем, девушки все равно решили сделать фото в этом наряде и опубликовать его в сеть.
Чтобы вы понимали, там такое было! Там заклеивали любую надпись, любой бренд, если у тебя где-то на ногтях, на лице. Аполитичное прессование было очень большим. Мы рискнули и тайком одели такие футболки,
– поделилась рэперша.
В то же время Алена рассказала, что с Яной советовалась относительно возгласа в конце выступления о поддержке Украины. В результате разговоров, исполнительницам позволили это сделать.
Мы коммуницировали со многими представителями от государства, нашей командой, общественным вещателем. Это было наше большое коллективное решение,
– отметила артистка.
alyona alyona о нарушении правил на Евровидении: смотрите видео онлайн
Дуэт одел футболки Free Azovstal Defenders
- alyona alyona и Jerry Heil опубликовали пост, где отметили, что сделали все возможное, чтобы напомнить всему миру о военнопленных украинцах. Они одели для фото футболки с надписью Free Azovstal Defenders.
- В то же время в этом наряде можно было увидеть девушек и в некоторых интервью, посвященных конкурсу Евровидение-2024.
- Дуэт в очередной раз воспользовался возможностью рассказать иностранцам о страшных вещах, которые сейчас происходят с военнопленными.