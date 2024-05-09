Историческое достижение: Украина установила потрясающий рекорд на Евровидении

9 мая 2024, 13:00
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Украина является активной участницей Евровидения, начиная с 2003 года. В этом году благодаря дуэту alyona alyona и Jerry Heil она в очередной раз прошла в гранд-финал песенного конкурса. Для нашей страны это имеет историческое значение.

Алена и Яна мощно представили Украину с треком Teresa & Maria и, к тому же, установили уникальный рекорд на Евровидении-2024.

К теме alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

Что известно о рекорде, который установила Украина на Евровидении

Дело в том, что место alyona alyona и Jerry Heil в финале Евровидения-2024 ознаменовало 18-й выход страны в гранд-финал песенного конкурса. Эта веха закрепляет за Украиной статус единственной страны, которая неизменно проходит в гранд-финал Евровидения.

alyona alyona и Jerry Heil – Teresa & Maria: смотрите видео онлайн

Что известно об участии Украины в Евровидении

  • Все началось еще в 2003 году с выступления Александра Пономарева с песней Hasta la vista. Успех страны продолжился в 2004 году, когда Руслана с зажигательным треком "Дикие танцы" одержала победу.
  • В последующие годы Украину представляли "Гринджолы" в 2005 году, Тина Кароль в 2006 году, Верка Сердючка в 2007 году и Ани Лорак в 2008 году, и почти все они достигли исключительных результатов.
  • В 2012 году от Украины на Евровидение поехала Гайтана с композицией Be My Guest и тоже попала в финал песенного конкурса, а в 2013 году это была Злата Огневич с песней Gravity.
  • Позже представителями Украины также были Мария Яремчук, Джамала, O.Torvald, Melovin и группа Go_A.
  • В 2022 году третью победу для Украины одержал Kalush Orchestra с песней Stefania. Тогда коллектив со сцены Евровидения-2022 призвал спасти бойцов "Азовстали".
  • В 2023 году на Евровидении от Украины выступила группа Тvоrchi, которая заняла шестое место, получив 243 балла –54 от жюри и 189 от зрителей. Группа на большой сцене песенного конкурса в Ливерпуле спела композицию Heart of Steel.
  • Важно заметить, что в 2015 и 2019 годы Украина отказалась от участия в Евровидении, а в 2020 году конкурс вообще отменили из-за пандемии Covid-19, поэтому тогда никто не участвовал в песенном конкурсе.

Автор: Софія Хомишин