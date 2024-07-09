Пренткович, Варварук и другие: кто из украинских блогеров молчит об обстреле "Охматдета"

8 июля российские военные целенаправленно запустили крылатую ракету Х-101 в детскую больницу "Охматдет" в Киеве, которая попала в токсикологический корпус, где находились тяжелобольные маленькие пациенты. Всего в этот день запустили более 40 ракет по Украине, в результате чего пострадали и другие города, в частности, Днепр.

Такой цинизм россиян стал очередным потрясением для большинства украинцев. Редакция Show 24 проанализировали реакции украинских инфлюенсеров на это трагическое событие.

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Результаты показали неоднозначную картину: значительная часть блогеров активно присоединилась к распространению информации о сборе средств и поддержке "Охматдета" и других пострадавших, некоторые инста-звезды продолжили публиковать обычный контент, не упоминая о трагических событиях, а часть популярных блогеров распространяла язык вражды. Среди инфлюенсеров, которые промолчали на фоне массированного ракетного обстрела Украины, есть знаменитая Татьяна Пренткович, Дмитрий Варварук, Игорь Пустовит и другие.

Эта ситуация в очередной раз поднимает важные вопросы о социальной ответственности блогеров, а также о роли социальных сетей в формировании общественного сознания во время войны. Во период, когда страна переживает сложные испытания, роль каждого гражданина, особенно тех, кто имеет значительное влияние на общественное мнение, становится чрезвычайно важной. К сожалению, некоторые крупные инфлюенсеры не осознают этого. Например, никаких сторис или постов о ракетном обстреле, или информации о сборах на восстановление больниц не опубликовала Татьяна Пренткович, которая имеет один миллион подписчиков, Дмитрий Варварук, у которого 1,1 миллиона читателей, и который, к тому же, недавно получил награду "Блогер Украины-2024" и Игорь Пустовит, на аккаунт которого подписаны около 907 тысяч пользователей.

Заметим, что Таня Пренткович, ее муж и дети на фоне своего резонансного отдыха на Мальдивах переехали за границу. Они утверждают, что им начали угрожать, поэтому из-за опасений за безопасность своей семьи приняли решение о переезде.

Это история не о "покинуть Украину", а "остаться на некоторое время за границей". Я не считаю себя предателем. И не считаю, что люди, которые пока не возвращаются в Украину, являются таковыми,

– рассказал в недавнем своем интервью-оправдании Андрей Гонковский.

Так, пара, что для своей безопасности и безопасности своих детей выехала из Украины, молчит об убийствах россиянами других украинцев.

Дмитрий Варварук и его жена Яна, которые тоже ничего не постили об обстреле "Охматдета", имеют сына, как и Игорь Пустовит, что является отцом двух ребят от брака с Сашей Бо, вероятно, понимают состояние родителей тех детей, оказавшихся под ракетным ударом и тоже переживают за их жизни, однако приняли решение промолчать о терроре российских военных.

Среди инфлюенсеров, которые никак не прокомментировали ракетную атаку также Марьяна Гутак, Диана Пастух, Оксана Исак, Галин Андрей и многие другие.

Кто из украинских блогеров промолчал о массированной ракетной атаке россиян / Скриншоты из инстаграма

Значительная часть этих блогеров не устает выставлять десятки сторис об очередном giveaway, или делать ежедневную рекламу, однако поделиться сбором для спасения детей пока они не считают нужным, очевидно, опасаясь, что это негативно повлияет на их охват, а, как следствие – на заработок.

Печально осознавать, что молчат те, кто зовутся инфлюенсерами, иначе говоря, людьми, что сознательно или бессознательно оказывают влияние на других, лидеры(-ки) мнений.

Большинство вышеупомянутых блогеров являются чьими-то кумирами, их сторис ежедневно просматривают тысячи, а то и сотни тысяч людей. После просмотра рекомендации о крутой помаде от любимого блогера кто-то пойдет и приобретет ее себе, так же после просмотра сторис любимого блогера с призывом о донате кто-то тоже пойдет и задонатит. Даже небольшое пожертвование от каждого подписчика могло бы существенно помочь в приобретении необходимых медицинских средств или, например, амуниции для военных, которая является критически необходимой сегодня, из-за того, что Россия напала на Украину, а российские военные ежедневно убивают невинных украинцев

Способность объединять людей, информировать и мобилизовать ресурсы во время полномасштабного вторжения – это то, что могут делать известные инфлюенсеры. К сожалению, не все люди с миллионными аудиториями это понимают. Поэтому, призываем критически оценивать контент, который потребляете, и внимательно следить за теми, кого считаете образцами для себя.