Музыканты сделали большой донат на восстановление "Охматдета". Они призвали и других присоединиться к инициативе.
Не пропустите Взрыв было очень слышно, – жена Тимура Мирошниченко о массированном ракетном обстреле Киева
Святослав Вакарчук ракетный удар по детские больницы назвал "преступлением тех, кто давно уже перешел за пределы человеческого".
Переводим от себя 100 000 грн в поддержку Охматдет,
– сообщил фронтмен ОЭ.
Артист призвал и других участвовать в сбору на нужды детской больницы.
Что известно о ракетном ударе по "Охматдету"
- Утром 8 июля Киев подвергся серии ракетных ударов. Около 11:10 мэр Виталий Кличко сообщил о попадании в один из корпусов детского медицинского учреждения. Позже Киевская городская военная администрация уточнила, что пострадала детская больница "Охматдет" в Шевченковском районе.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко предоставил подробную информацию о последствиях атаки: ракета попала в токсикологический корпус, где находились тяжелобольные дети, однако в целом повреждены 5 корпусов больницы. В результате нападения погибли 2 человека, 32 пострадали. На момент удара в медучреждении находилось 600 пациентов.
- По данным министра, для атаки российские оккупанты использовали стратегическую крылатую ракету Х-101.