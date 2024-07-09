Музыканты сделали большой донат на восстановление "Охматдета". Они призвали и других присоединиться к инициативе.

Не пропустите Взрыв было очень слышно, – жена Тимура Мирошниченко о массированном ракетном обстреле Киева

Святослав Вакарчук ракетный удар по детские больницы назвал "преступлением тех, кто давно уже перешел за пределы человеческого".

Переводим от себя 100 000 грн в поддержку Охматдет,

– сообщил фронтмен ОЭ.

Артист призвал и других участвовать в сбору на нужды детской больницы.

Что известно о ракетном ударе по "Охматдету"