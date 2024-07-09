Некоторые украинские блогеры отличились циничными вбросами и подогревом российской пропаганде. Но даже самые одиозные инфлюенсеры взялись за помощь и поддержали пострадавших – каждый сделал это так, как мог, пишет Show 24.

К слову Это просто п**дец, – Анатолич о супермаме Тае, которая хочет договоренностей с Россией

Даша Квиткова

Блогерша отправилась в "Охматдет" после трагедии. Она закупила лекарства, воду, а также просила других подписчиков участвовать и привозить в больницу самое главное.

Сегодня я увидела, как сплотились совершенно незнакомые люди. Все помогали и были, как один крепкий и несокрушимый организм. Спасибо всем, кто откликнулся на мои сториз и привез помощь, – написала Квиткова.



Как помогали блогеры / Фото из инстаграм-сториз

Александр Волошин

В инстаграм-сториз блогер назвал полномасштабную войну "игрой", заявил, что украинцы "не вывозят эту войну", поэтому нам вроде бы нужно сыграть по правилам россиян, а потом их "перехитрить". Но после волны критики из-за подобных упреков он удалил ролик со своими высказываниями.

Волошин таки поехал помогать "Охматдету", закупив все необходимое. Кроме того, он собрал 5 миллионов гривен. Эти средства блогер планирует точечно отправлять тем, кто пострадал от обстрелов. Первые переводы средств он уже осуществил.



Как помогали блогеры / Фото из инстаграм-сториз

Саша Бо

Инфлюенсерка собрала более 6 миллионов гривен для детской больницы, а также задонатила сама более 50 тысяч гривен. Она призвала рассказать о трагедии детям, чтобы и они не были в стороне от всех событий.

"Спасибо каждому за доверие! Донаты летели каждую секунду. Вы невероятные! Пусть вам все вернется добром!" – написала Саша Бо.

Анна Алхим собрала около 2 миллионов гривен на ремонт детской больницы.



Как помогали блогеры / Фото из инстаграм-сториз

Натали Литвин и Александр Куровский передали на "Охматдет" миллион гривен. Это средства, собранные с розыгрыша авто Tesla3.

Таня Парфильева рассказала, что не смогла пройти мимо, поэтому тоже создала собственную банку. Все средства, а это более 2,3 миллионов долларов она перечислила "Охматдиту".



Как помогали блогеры / Фото из инстаграм-сториз

Алина Френдий и Петр Заставный задонатили для пострадавших 200 тысяч гривен.

Мы все проживаем общее горе. Слова подобрать трудно. Присоединяйтесь, пожалуйста, даже самыми маленькими донатом для помощи пострадавшим,

– призвала супругов.

Алина Шаманская обращалась к мировой аудитории прямо возле детской больницы, где продолжали разбирать завалы. Она показывала последствия обстрела и рассказывала, как каждый может помочь.

Андрей Бедняков и его жена Настя Короткая задонатили для "Охматдета" 100 тысяч гривен.



Как помогали блогеры / Фото из инстаграм-сториз

Блогер Its Виталий собрал около 30 тысяч гривен и передал их на United 24.



Как помогали блогеры / Фото из инстаграм-сториз

Пока другие блогеры разжигали вражду или просто хранили молчание, эти стали примером для своих подписчиков.