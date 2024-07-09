Он отомстил за раненых и погибших. Артист в соцсетях показал, как это сделал.
К теме "Под завалами люди": на фоне атаки по "Охматдету" звезды со щемящей болью вспомнили свои выступления в больнице
Андрей Хлывнюк распространил фотографию со снарядом с красноречивой надписью "За Охматдет".
Трансформируйте свою ярость в действие. Обеспечивайте войско,
– призвал военный.
Андрей Хлывнюк отреагировал на обстрел "Охматдета" / Скриншоты из инстаграм-сторис
Ранее в Минздраве Украины заявили, во время обстрела в больнице находилось более 600 пациентов и столько же персонала. Известно, что в результате ракетного удара по "Охматдету" погибли 2 человека, более 50 получили ранения. Среди пострадавших – 7 детей.