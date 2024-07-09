Кто-то прокомментировал обстрел клиники и распространил сбор средств для восстановления больницы. В то же время были те звезды, которые решили, что молчания будет вполне достаточно.

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Так, певец-беглец Олег Винник, который после начала вторжения исчез из информационного пространства, в очередной раз никак не высказался об обстреле Украины, в частности детской больницы. Мужчина ранее объяснял, что не будет говорить о войне, поскольку уверен, что его никто не будет слушать, ведь он находится за границей.

В то же время хореограф Влад Яма, который находится в США с семьей, таки вспомнил о Киеве. Он опубликовал кадр, где заметно разрушенное здание больницы, и на английском языке отметил о факте попадания ракеты в детскую клинику.



Влад Яма об ударе по "Охматдету" / Скриншот из инстаграм-сторис

В свою очередь экс-возлюбленный Ксении Мишиной, Александр Эллерт, проживающий также в Америке, показал фото и видео после ракетной атаки по "Охматдету". В частности он поделился кадрами, на которых маленьких детей-пациентов клиники эвакуировали из здания.



Александр Эллерт об ударе по "Охматдету" / Скриншот из инстаграм-сторис

Продюсер Потап, который сейчас путешествует по Европе, опубликовал видео, где видно момент попадания ракеты в здание больницы. Он поинтересовался, хватит ли этих кадров для того, чтобы запретить россиянам участвовать в Олимпийских играх. Правда, рэпер сделал репост публикации гимнастки Анны Ризатдиновой.

К тому же актер Дмитрий Ступка, который находится в США и не планирует возвращаться в Украину, поделился серией фото и видео, на которых заметны последствия ракетной атаки по детской клинике. Также он распространил сбор средств для восстановления "Охматдета".



Дмитрий Ступка об ударе по "Охматдету" / Скриншот из инстаграм-сторис

Рэпер Kyivstoner, который уехал в США, показал фото после обстрела Киева. Артист распространил сбор денег для поддержки детской больницы.



Kyivstoner об ударе по "Охматдету" / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, 8 июля россияне осуществили ракетный удар по Киеву в результате которого пострадала детская больница "Охматдет" в Шевченковском районе города. Снаряд попал в корпус, где находились тяжелобольные дети. В общем было повреждено 5 корпусов больницы. На момент удара в заведении находилось 600 пациентов, а погибли два человека.