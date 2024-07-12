Затруднено передвигается, – участник "Голоса страны" получил серьезное ранение на передовой
Источник:Евгений Пугачев
Украинский певец и участник 12 сезона шоу "Голос страны" Давид Маскиса получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания на передовой. Вследствие этого у него возникли проблемы с передвижением.
Военному нужно срочно сделать дорогостоящую операцию. Ее стоимость составляет 350 тысяч гривен.
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Защищая Украину, Давид Маскиса получил осколочное ранение в спину, которое впоследствии привело к серьезным осложнениям.
Сейчас, Давид прошел первый этап экстренной стабилизации своего состояния, затруднено передвигается и готовится к дорогостоящей операции,
– сообщил музыкант Евгений Пугачев.
После хирургического вмешательства на военного ждет длительный период реабилитации.Присоединяйтесь к сбору здесь.
Недавно Виктор Розовый, известный участник "Лиги смеха", получил тяжелое осколочное ранение головы. После успешной операции защитник сейчас восстанавливается в Украине и ожидает медицинское разрешение на выезд за границу для прохождения дальнейшего лечения в реабилитационном центре.