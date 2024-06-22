Личное любит тишину, – известный певец ответил, состоит ли в отношениях с Тоней Матвиенко

В сети начали распространяться слухи об отношениях певца Романа Скорпиона и артистки Тони Матвиенко. Несмотря на то, что исполнительница состоит в браке с Арсеном Мирзояном, поклонников до сих пор беспокоит этот вопрос. О предположениях фанатов уже высказался Скорпион.

По словам Романа, не стоит доверять всему, что распространяется среди пользователей. Певец обычно не комментирует свою личную жизнь, однако решил сделать исключение.

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Мужчина заверил, что не понимает мотива юзеров, которые пытаются приписать ему романы. Как отметил Скорпион, высказываться в отношении Матвиенко он не станет. В то же время Роман пошутил и о любимом Тони – Арсене Мирзояне.

Мое имя стало прицелом для медиа. Я наотрез стараюсь не комментировать тему о Тони Матвиенко и личной жизни, ведь на то оно и является личным. Почему, спросите вы? Вы хотите, чтобы меня побил Арсен? Личная жизнь любит тишину, и то, что разгоняют в социальных сетях – право людей, но не всегда явное является праведным, дальше додумывайте сами,

– сказал Скорпион.

Интересно, что Матвиенко пока никак не высказалась относительно ответа Скорпиона.

Что известно о браке Матвиенко и Мирзояна