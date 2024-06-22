По случаю Дня семьи исполнительница впервые за долгое время показала своего возлюбленного. Поклонники певицы были рады увидеть ее счастливой.

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Lama отметила, что возраст для нее не является проблемой. К тому же она уверена, что важно больше внутреннее состояние человека. По словам артистки, ей сложно воспринимать мужчин, старше ее, как партнеров, поскольку не ассоциирует их с возможностью построить отношения.

Те, кому 45-50 лет, я их воспринимаю больше как старших братьев, папы, каких-то наставников. Я могу общаться с ними, но они не ассоциируются у меня как партнеры. И так же мужчина, которому 25, может быть ментально старшим,

– подчеркнула певица.

Исполнительница считает, что когда женщина, которая старше мужчины и имеет большой опыт, начинает встречаться с мужчиной, младше нее, то создается хорошая семья. Также Lama призналась, что мама Романа положительно отреагировала на избранницу сына. Оказывается, женщина является поклонницей творчества артистки.

Она слушала мою музыку. Тепло меня приняла. Мама старше меня на пять лет. Знаешь, сколько у нас всего общего?! Я хотела сказать о том, что жизнь в рамки не уложишь. Жить нужно как-то расширенно,

– поделилась Lama.

Что известно об отношениях Lama с Романом