По словам Романа, не стоит доверять всему, что распространяется среди пользователей. Певец обычно не комментирует свою личную жизнь, однако решил сделать исключение.
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Мужчина заверил, что не понимает мотива юзеров, которые пытаются приписать ему романы. Как отметил Скорпион, высказываться в отношении Матвиенко он не станет. В то же время Роман пошутил и о любимом Тони – Арсене Мирзояне.
Мое имя стало прицелом для медиа. Я наотрез стараюсь не комментировать тему о Тони Матвиенко и личной жизни, ведь на то оно и является личным. Почему, спросите вы? Вы хотите, чтобы меня побил Арсен? Личная жизнь любит тишину, и то, что разгоняют в социальных сетях – право людей, но не всегда явное является праведным, дальше додумывайте сами,
– сказал Скорпион.
Интересно, что Матвиенко пока никак не высказалась относительно ответа Скорпиона.
Что известно о браке Матвиенко и Мирзояна
- В 2011 году будущая пара познакомилась на шоу "Голос страны". На тот момент Арсен был женат, но впоследствии расторг брак ради отношений с Тоней.
- В 2017 году, после развода певца с экс-супругой, звезды официально поженились.
- Тоня от предыдущего брака имеет дочь Ульяну. 25-летняя девушка занимается режиссурой и живет со своим парнем отдельно от звездной матери.
- У Арсена есть двое сыновей от экс-жены.
- Сейчас знаменитости воспитывают общую дочь Нину.