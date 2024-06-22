За словами Романа, не варто довіряти всьому, що розповсюджується серед користувачів. Співак зазвичай не коментує своє особисте життя, однак вирішив зробити виняток.
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Чоловік запевнив, що не розуміє мотиву юзерів, які намагаються приписати йому романи. Як зазначив Скорпіон, висловлюватися стосовно Матвієнко він не стане. Водночас Роман пожартував і про коханого Тоні – Арсена Мірзояна.
Моє ім'я стало прицілом для медіа. Я навідріз стараюсь не коментувати тему щодо Тоні Матвієнко та особистого життя, адже на те воно і є особистим. Чому, запитаєте ви? Ви хочете, щоб мене побив Арсен? Особисте життя любить тишу, і те, що розганяють у соціальних мережах – право людей, але не завжди явне є праведним, далі додумуйте самі,
– сказав Скорпіон.
Цікаво, що Матвієнко поки ніяк не висловилася щодо відповіді Скорпіона.
Що відомо про шлюб Матвієнко й Мірзояна
- У 2011 році майбутня пара познайомилася на шоу "Голос країни". На той момент Арсен був одружений, але згодом розірвав шлюб заради стосунків з Тонею.
- У 2017 році, після розлучення співака з ексдружиною, зірки офіційно одружилися.
- Тоня від попереднього шлюбу має доньку Уляну. 25-річна дівчина займається режисурою і живе зі своїм хлопцем окремо від зіркової матері.
- В Арсена є двоє синів від ексдружини.
- Наразі знаменитості виховують спільну доньку Ніну.