За словами Романа, не варто довіряти всьому, що розповсюджується серед користувачів. Співак зазвичай не коментує своє особисте життя, однак вирішив зробити виняток.

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Чоловік запевнив, що не розуміє мотиву юзерів, які намагаються приписати йому романи. Як зазначив Скорпіон, висловлюватися стосовно Матвієнко він не стане. Водночас Роман пожартував і про коханого Тоні – Арсена Мірзояна.

Моє ім'я стало прицілом для медіа. Я навідріз стараюсь не коментувати тему щодо Тоні Матвієнко та особистого життя, адже на те воно і є особистим. Чому, запитаєте ви? Ви хочете, щоб мене побив Арсен? Особисте життя любить тишу, і те, що розганяють у соціальних мережах – право людей, але не завжди явне є праведним, далі додумуйте самі,

– сказав Скорпіон.

Цікаво, що Матвієнко поки ніяк не висловилася щодо відповіді Скорпіона.

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