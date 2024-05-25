Народная артистка Украины Нина Матвиенко умерла в октябре прошлого года. С тех пор прошло уже более полугода, поэтому дочь певицы рассказала о своем состоянии.

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Тоня Матвиенко о печали по маме

Исполнительница рассказала, что до сих пор нет ощущения, что ее мать ушла из жизни. Ведь Тоня чувствует ее присутствие.

Я недавно поняла, что, когда я пою, чувствую связь с мамой. То есть через песню я с ней встречаюсь на сцене. Я никогда не думала, что так можно. Тяжелее всего петь "Квітка Душа". У меня этого ощущения нет, что она ушла. Такое впечатление, что она уехала на гастроли,

– поделилась Матвиенко.

Тоня Матвиенко призналась, что очень ждала того, чтобы встретиться с мамой во сне. Впервые это произошло через 2 месяца после ее смерти.

"Сейчас мне снятся воспоминания детства. Она не говорит там мне, будто я вспоминаю о ней. Я ее еще не отпускаю, я даже вещи ее не убрала из комнаты. Я теперь поняла смысл слова вечность. Она будто везде", – заметила певица.

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