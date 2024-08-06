Не хочет делиться личным: Тина Кароль высказалась о будущем замужестве
Источник:Тина Кароль
Тина Кароль ответила на вопрос, касающийся ее возможного будущего замужества. Певица призналась, что не хотела бы, чтобы публика об этом знала.
Украинская певица Тина Кароль ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сториз. Один из таких вопросов касался замужества артистки.
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У исполнительницы спросили, расскажет ли она публике, если снова выйдет замуж. Тина лаконично ответила, что нет.
Тина Кароль о замужестве / Фото из инстаграм-сториз
Интересно, что ранее Тина Кароль неожиданно призналась, что хочет стать мамой во второй раз. Так она опровергла слухи, что принимает препарат для похудения.
Тина Кароль вышла замуж в 2008 году за продюсера Евгения Огира. В январе они тайно расписались, а 15 июня обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. В ноябре 2008 года у супругов родился сын Вениамин. Евгений Огир умер в 2013 году после борьбы с онкологическим заболеванием.