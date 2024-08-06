Українська співачка Тіна Кароль відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз. Одне з таких питань стосувалось заміжжя артистки.

До слова Тіна Кароль показалась у таборі військового вишколу: фото співачки у формі

У виконавиці запитали, чи розповість вона публіці, якщо знову вийде заміж. Тіна лаконічно відповіла, що ні.



Тіна Кароль про заміжжя / Фото з інстаграм-сторіз

Цікаво, що раніше Тіна Кароль несподівано зізналась, що хоче стати мамою вдруге. Так вона спростувала чутки, що вживає препарат для схуднення.

Тіна Кароль вийшла заміж у 2008 році за продюсера Євгена Огіра. У січні вони таємно розписалися, а 15 червня повінчалися в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. У листопаді 2008 року в подружжя народився син Веніамін. Євген Огір помер у 2013 році після боротьби з онкологічним захворюванням.