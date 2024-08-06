Украинская певица Тина Кароль ответила на вопросы поклонников в инстаграм-сториз. Один из таких вопросов касался замужества артистки.

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У исполнительницы спросили, расскажет ли она публике, если снова выйдет замуж. Тина лаконично ответила, что нет.



Тина Кароль о замужестве / Фото из инстаграм-сториз

Интересно, что ранее Тина Кароль неожиданно призналась, что хочет стать мамой во второй раз. Так она опровергла слухи, что принимает препарат для похудения.

Тина Кароль вышла замуж в 2008 году за продюсера Евгения Огира. В январе они тайно расписались, а 15 июня обвенчались в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. В ноябре 2008 года у супругов родился сын Вениамин. Евгений Огир умер в 2013 году после борьбы с онкологическим заболеванием.