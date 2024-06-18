Через 11 лет после смерти мужа: Тина Кароль честно ответила, находится ли в отношениях

Тина Кароль впервые за долгое время прокомментировала личную жизнь. Она откровенно призналась, имеет ли любимого человека.

Недавно артистка вспомнила в своих соцсетях покойного мужа Евгения Огира. Певица посвятила ему щемящую публикацию в честь их 16-й годовщины брака.

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Поклонники поинтересовались у артистки подробностями ее личной жизни. Исполнительница не замедлила с ответом и отметила, что пока не имеет ни жениха, ни избранника.

В то же время артистка напомнила, что была уже замужем. Также она в шутку спросила у поклонников, надо ли ей еще раз замуж выходить.

Нет (жениха – Show 24). Была замужем, надо ли еще раз? Это жизнь уже прожита,

– заверила Кароль.



Тина Кароль о личной жизни / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о личной жизни Тины Кароль