Авторский проект Тины Кароль "Дом звукозаписи" имеет целью привлечь внимание к старым украинским песням и возродить о них память. В первом выпуске приняла участие Юлия Санина.

Интересно Юлия Санина удивила джазовым исполнением песни Поклада на авторском шоу Кароль

Олег Боднарчук раскритиковал шоу Тины Кароль

Алан Бадоев, Джамала, многие другие звезды и музыкальные медиа положительно отреагировали на шоу певицы. Но появилось и критическое сообщение от режиссера Олега Боднарчука.

"Я в ожидании, напишет ли кто-то правду об этом проекте, или и в дальнейшем сплошное подхалимство?", - написал продюсер. Впоследствии он подробнее высказал свое мнение. По его мнению, этот проект прежде всего нужен самой Тине Кароль.

"Дом звукозаписи" настолько невероятный, величественный и значимый проект, что всем отняло речь во время его обожания, но только не мне. В поисках легендарности по следам Джамалы, которая со своим альбомом крымскотатарских песен QIRIM стала почти национальной легендой, через тернии Грэмми иногда можно и дойти до "Дома звукозаписи" в Киеве, переложив с места на место лучшие украинские песни прошлого века..

– высказался Боднарчук.

Режиссер заметил хорошую картинку и качество звука в шоу, но добавил, что для широкой аудитории нужно не только это. Он хотел бы видеть в проекте конфликт или противостояние, тогда как Тина и Юлия "сладко" делали комплименты друг другу. Бочку меда не испортили и правила, которые сложны только с первого взгляда.

"Какой-то типа конфликт между временем репетиций и возможностями Саниной высосан из пальца. С другой стороны, рядовой зритель вообще не понимает – два часа для одной песни с оркестром это много или нет?".

Олег Боднарчук объяснил, что сложность задач в шоу понятна только музыкантам. Еще одна "беда" проекта, как пишет режиссер, что в нем нет "новой оригинальной идеи". Он заметил, что "забытость" песни Поклада "Коханий" тоже под вопросом, потому что ее регулярно перепевают. Стоит добавить, что пока у проекта вышел только один выпуск.

В "Доме звукозаписи", как в старом музее – все аскетично, традиционно, местами летает моль... Это нужно самой Тине Кароль для легендарности, за которую она борется всю свою сознательную жизнь, в этом случае, чтобы стать звездным архивариусом всего украинского песенного достояния"

– подытожил Боднарчук.

"Дом звукозаписи" 1 выпуск: смотрите видео онлайн

Что известно о взаимоотношениях Кароль и Боднарчука

Олег Боднарчук и Тина Кароль некоторое время сотрудничали вместе, особенно во время "Голоса страны". Также режиссер спродюсировал фильм об артистке "Сила любви и голоса".

Однако он не впервые с претензиями отзывается о работе Тины Кароль. Например, в 2021 Боднарчук раскритиковал ее шоу для Atlas Weekend. Певица в ответ назвала его "уродом".