К тому же они впервые показали ее лицо публике и рассекретили имя. Выяснилось, что названную дочь Тимура и Инны Мирошниченко зовут Ангелина.

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По словам Инны, судьбоносное событие произошло 15 мая, в Международный день семьи. Застряв в пробке, женщина решила позвонить в службу по делам детей. Неожиданно для себя получив ответ, она начала просматривать анкеты детей 8-12 лет. Первой ей на глаза попалась анкета девочки по имени Ангелина.

Ангел-Инна. Это наш ангел, точно наш. Спрашиваю, актуальна ли анкета? "Да. Лучше приезжайте. Поговорим. Я очень хочу, чтобы все мои дети были в семьях". Это меня так зацепило. На следующий день я ознакомилась с анкетой и ждала ZOOM, который едва не разорвал наши с Тимом сердечки,

– поделилась жена шоумена.

Процесс усыновления длился около полутора месяцев. Для того чтобы увидеться с Ангелиной Инна и Тимур преодолевали 1600 км в одну сторону, впрочем, наконец девочка с ними.

Эта история не будет простой, потому что имеет много вызовов и требует много смелости и терпения. Как бы страшно не было слышать историю или медицинское заключение, ни разу мы не подумали, что надо посмотреть еще кого-то. Это наша Ангелина... Я десятки раз плакала от благодарности людям, которые помогали, делали все, что в их силах и даже больше, чтобы ускорить это. Впереди еще много бюрократии, но все это такие мелочи, когда ты видишь, что ребенок получил то, о чем так сильно мечтала, – семью!,

– отметила Инна.

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