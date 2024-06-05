Муж Маши Ефросининой, который в ВСУ, признался как получил свою военную специальность
Источник:Маша Ефросинина
Тимур Хромаев, муж Маши Ефросининой, стал первым героем ее нового проекта "Билет на Марс". Он рассказал, как получил военную специальность.
К тому же пара во время разговора прокомментировала слухи об их якобы разводе. Супруги изрядно удивились распространенным в сети сплетням.
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Тимур спросил у своей жены разницу между военной специализацией и билетом. Впрочем, после неуверенного ответа Маши, Хромаев объяснил, что это одно и то же.
В то же время свой военный билет он получил еще в 1990-х годах. В те времена мужчина учился в университете, где имел возможность выбрать военную кафедру.
По словам Тимура, специальность, которую он получил, не является актуальной. Несмотря на это, полученные знания помогли Хромаеву стать командиром бригады.
Тимур Хромаев о военной специальности: смотрите видео онлайн
Тимур Хромаев в ВСУ: что известно
- Мужчина служил в 112-й бригаде киевской теробороны.
- Сейчас он находится на Запорожском направлении, где занимается радиоэлектронной борьбой.
- Маша отметила, что ее муж изменился за два года полномасштабной войны. Он стал жестким и еще более замкнутым.
- Ведущая также рассказала, что раньше не любила, когда на ее эмоциональные вспышки Тимур реагировал спокойно и говорил, что все будет хорошо. Сейчас она это очень ценит – его фраза стала спасением для Ефросининой.