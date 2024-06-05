Из-за службы мужа Маши в ВСУ пара поддерживает отношения на расстоянии. Звезды высказались, что хоть это и трудно, впрочем – возможно.
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Ефросинина призналась, что слухи о разводе с мужем дошли даже до ее дочери Наны. Девушка прислала сообщение с этими сплетнями маме, что смутило ведущую. В смс говорилось о том, что звезда увидела на свои глаза измену.
Я подумала, что я никого нигде не заставала. Где я тебя должна была застать, приехать на Запорожское направление, открыть вашу мужскую избушку, вбежать и сказать: "Ах ты, оторвись от моего мужа",
– поделились Маша.
В то же время Тимур рассказал, что уже слышал эти слухи от своих друзей. Впрочем, Хромаев отметил, что сплетни появились, вероятно, из-за сложности поддерживать отношения на расстоянии.
Многие не выдерживают. Это мягкая почва для того, чтобы спекулировать. И, видимо, людям нужно давать ответ какой-то. Я понимаю, что это тяжелая вещь – удерживать отношения на дистанции, но у каждого своя ситуация,
– подчеркнул военный.
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев о слухах: смотрите видео онлайн
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев: что известно о супругах
- В августе 2003 года пара поженилась. Через год у Маши и Тимура родилась дочь Нана.
- В 2013 году они решили разойтись и в течение года прожили отдельно. Ефросининой с Хромаевым не хватало эмоций, романтики и неожиданностей. Тимур – достаточно закрытый человек, а Марии это не нравилось.
- Однако, любовь между супругами оказалась сильнее различий характеров. В августе 2014 года телеведущая родила любимому сына Александра.
- Полномасштабное вторжение России в Украину привело к новым испытаниям в супружеской жизни Ефросининой. Тимур присоединился к ВСУ, а телеведущая вместе с детьми уехала за границу. Какое-то время женщина жила на две страны – Украина и Польша, однако впоследствии вернулась в Киев.
- Супруги видятся редко, поскольку Тимур служит в армии.