В одном из предыдущих интервью Маша Ефросинина говорила, что ее муж – командир бригады. И на этот раз она подчеркнула, что тогда оговорилась. Тимур Хромаев является командиром роты в 112 бригаде киевской теробороны.

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Где служит муж Маши Ефросининой

Тимур – командир роты, 112 бригада киевского ТрО. Занимается радиоэлектронной борьбой. Он был на Запорожском направлении, в общем по разным объектам ездит по стране, – рассказала телеведущая.

Маша Ефросинина отметила, что мужчина изменился за два года полномасштабной войны. Он стал жестким и еще более замкнутым.

"Когда мы раньше перед сном могли что-то почитать или посмотреть, то теперь, когда он бывает в Киеве, перед сном он обязательно показывает мне, как они уничтожают цели: "Посмотри, посмотри, это мы, а это разлетелись вражеские ноги и руки" – романтика. Но я вижу, что его это держит", – призналась Ефросинина.

Звезда добавила, что не раньше не любила, когда на ее эмоциональные вспышки Тимур реагировал спокойно и говорил, что все будет хорошо. Сейчас она это очень ценит – его фраза стала спасением для Маши.

И когда я начинаю рвать на себе волосы: "Скажи, что будет?", он отвечает: "Бороться будем, а какие варианты",

– поделилась Ефросинина.



Маша Ефросинина и Тимур Хромаев / Фото из инстаграма Маши Ефросининой

О чем говорить с мужем-военным

Маша Ефросинина заметила, что все-таки лучше не общаться с мужем о войне, если он военный, часто бывает на передовой. Такие мужчины нуждаются в ощущении мирной жизни.

"Судя по моему общению с мужем, с его побратимами, с женщинами, которым мы помогаем в фонде "Маша" – все говорят, что лучше не говорить о войне. Лучше всего разговаривать о будничной жизни. Мой муж никогда за 22 года нашего брака так не интересовался тем, как дела у детей, что я куда-то надела", – поделилась ведущая.